Elazığ'ın Hankendi köyü mahalle statüsü kazandı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Hankendi 43'üncü mahallemiz olarak hizmet alanımıza girmiştir. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

1971 yılında belediye statüsü alarak beldeye çevrilen ardından nüfusunun düşmesi nedeniyle 2013 yılında köy statüsüne dönen Hankendi, Elazığ Belediye Meclisi kararının İçişleri Bakanlığınca onamasının ardından mahalle statüsü kazandı. Şehrin yeni mahallesinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Şerifoğulları, "Hankendi 43. mahallemiz olarak hizmet alanımıza girmiştir. Bu bölgedeki hemşehrilerimiz Belediye hizmetlerimizden etkin bir şekilde yararlanacaklar. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ELAZIĞ