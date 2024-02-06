Elazığ İl Özel İdaresi'nden Keban ilçesindeki köylerdeki çalışmaların çıkarılması tartışması

EVREN DEMİRDAŞ

Elazığ İl Özel İdaresi'nin şubat ayı meclis toplantısında, AKP'li üyelerin Keban ilçesi Göldere ve Ulupınar köylerindeki kilitli parke ve sondaj yapım işlerini 2024 yılı yatırım programından çıkarmasına Mhp'liler tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, "Her şey hazır, programı iptal edip yukarıya aşağıya çekmenin bir mantığı yok. Burada haksızlık, adaletsizlik var. Köylülere ne diyeceksiniz o köyün muhtarına ne anlatacaksınız" dedi.

Elazığ Özel İdaresi'nin şubat ayı meclis toplantısında AKP grubunun 2024 yatırım programından Keban ilçesinin iki köyünde yapılacak çalışmaların çıkarılması tartışma yarattı. Meclisin MHP'li üyeleri, duruma tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, şunları söyledi:

"PROGRAM İPTAL ETMENİN MANTIĞI YOK BURADA HAKSIZLIK, ADALETSİZLİK VAR"

"İhtiyaca binaen parke ve sondaj işleri programa konuluyor çünkü civarlardaki yerler yapıldığı için oralarda da ihtiyaç var. Ben o köyün neresi olduğunu da bilmem ama görüştüğüm insanlarla yaptığım istişareler sonucunda burada bir haksızlık var. Bir ay kalmış bu Meclis'in bitmesine. Sizin oraya kilitli parke yaptırmayıp başka bir tarafa aktarmanın mantığını biri anlatsın Allah için. Burası programdaydı, bir eksiklik bir fazlalık varsa zamanında dilekçe verilir düzeltilirdi, bu son meclisimiz. Önümüzdeki meclisimizde arkadaşların talebi doğrultusunda bir ihtiyaç varsa yeni gelen meclis programına yapsın hizmet oraya gitsin, oradaki hizmeti niye durduruyoruz? Gerekçe söylesinler arkadaşlar. 'Şu şu gerekçeden dolayı durdurduk bu tarafa aldırdık' desin. Oradaki insanlar mağdur edilmemeli, program devam etmeli, oradaki hizmette eksiklik varsa arkadaşların talep ettiği yerlerde yeni gelen arkadaşlar orayı programa alsın hizmet gitsin. Her şey hazır programı iptal edip yukarıya aşağıya çekmenin bir mantığı yok. Burada haksızlık adaletsizlik var. Köylülere ne diyeceksiniz o köyün muhtarına ne anlatacaksınız? Bunun bir açıklığa kavuşması lazım. İhtiyaç yoksa niye yazdınız programa, programa yazan da sizsiniz bugün çıkarmak isteyen de sizsiniz. Bir aylık bir sürecimiz kalmış bir aylık süre içerisinde bu yapılacak eylemin doğru olmadığı kanaatindeyim."