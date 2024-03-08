Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Organize Sanayi Bölgesinde Çalışan Kadınların Gününü Kutladı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde çalışan kadınların gününü kutladı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı. Ayrıca kadınlara trafik güvenliği eğitimi, KADES uygulamasının tanıtımı yapılarak karanfil hediye edilmiş ve bilgilendirici broşür dağıtıldı. Trafik jandarması ekiplerince de trafik uygulamasında da kadın sürücülere karanfil hediye edilerek günleri kutlandı. - ELAZIĞ