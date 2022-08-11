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Elazığ haberleri: Maden işçilerine aşure ikram edildi

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Elazığ haberleri: Maden işçilerine aşure ikram edildi

Elazığ yerel haberi... Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesinde çalışan maden işçilerine aşure dağıttı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesinde çalışan maden işçilerine aşure dağıttı.

GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız ve Karadon Şubesi yöneticileri, 00.00-08.00 vardiyası, 08.00-16.00 vardiyası ve 16: 00-00: 00 vardiyasında çalışan maden işçilerine aşure ikram etti. GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve muhabbet ayı anlamına geldiğini söyledi. İşçilere aşure ikram ederek bu anlamlı günü birlikte paylaştıklarını ifade eden Yıldız, "Muharrem ayı bolluğun bereketin paylaşmanın ayıdır. Bizde bir araya gelerek aşure ikramında bulunduk. Arkadaşlarımıza muharrem ayında dualarının kabul olmasını, kazasız çalışma hayatı diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Maden Yerel Haberler

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