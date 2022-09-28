Elazığ haberleri: Elazığ Tatlıcılar Odası Başkanı Tarhan, İrem Derici'nin Konserinin İptal Edilmesiyle İlgili Konuştu: "Bu Memleket Deprem Geçirdiğinde de Bu...

Elazığ Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, 4. Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali'nde sanatçı İrem Derici'nin konserinin bazı siyasi partiler ve derneklerin karşı çıkması üzerine iptal edilmesiyle ilgili "Bu memleket deprem geçirdiğinde, esnaf pandemi döneminde dükkanlarını açamazken, evine ekmek götüremezken de aynı duyarlılığı beklerdim" dedi.

Elazığ'da bu yıl dördüncüsü yapılacak Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali'nde 30 Eylül'de İrem Derici'nin sahne alacağı açıklanmıştı. HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi'nin konseri ve Derici'ye yönelik açıklamalarının ardından konser iptal edildi. Elazığ Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, İrem Derici'nin yerine Rafet El Roman'ın geleceğini açıkladı.

"SANATÇILAR TANITIMDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Tarhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Malumunuz olduğu üzere gastronomi şehirlerin, ülkelerin turizmini tanıtmada ve katkı sağlamada çok önemli bir yere sahiptir. Gastronomiler inşaat sektöründen Türkiye'nin en büyük gelir kalemi, bunu her platformda dile getiriyoruz. Çevremize baktığımız zaman gastronomiyle ön plana çıkmış şehirlerin seyahat turizmi ve ekonomik anlamda bir adım daha ön plana çıktığını görüyoruz. Festivaller ise bu gastronominin tanıtımında yöresel yemeklerin, kültürlerin tanıtımında çok etkin rol oynamaktadır. Bizler de ilkini 2018 yılında başlayarak gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenliyoruz. Buradaki amacımız Elazığ mutfağımızı dışarıya tanıtmak, dışarıdan insanların ilgisini ilimize yönlendirip ekonomi ve turizmimize katkı sağlamak. Bugüne kadar yapmış olduğumuz festivallerde bunu da çok başarılı bir şekilde yol aldık. Sanatçılar bu festivallerin tanıtımında çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu festivallere insanların dikkatini çekebilmek için ulusal sanatçı konserleri festivallerde olmazsa olmazdır. Bunu çevremizde de yapılan bütün festivallerde hepimiz görüyoruz. Tabi ki bu festivalleri hazırlamak çok meşakkatli işler, bunun öncesinde çok büyük bir hazırlık süreci vardır. Aylar öncesinde planlanır, yol haritası çizilir, yapılacak işler belirlenir, sanatçısıyla misafiriyle görüşülür, yer ayarlanır, kurumlarla görüşülür. Bizler de bu yoğun çalışmaya rağmen bu süreci yaptık çünkü biz gastronomi temsilcisiyiz.

"ELAZIĞ'IN ÇIKARLARI İÇİN İPTAL ETTİK"

Daha önceki yıllarda başka sanatçı tercihlerimiz oldu. Bizler sanatçı tercihi yaparken yanlış söylemlerine elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Bizim burada tek bir amacımız var kültürümüz, mutfağımızı dışarıya taşımak, biz işin bu kısmındayız. Ulusal bazda sanatçı seçimi yaparken de ilimizi daha iyi tanıtmak için Türkiye'de popüler olan sanatçıları tercih etmeye çalışıyoruz. Magazinsel anlamda ilimizi kim daha çok tanıtır biz bunun derdindeyiz. Geçen yıl Ebru Yaşar katılmıştı. Ebru Yaşar'ın kendi sosyal hesabında 'harikaydın Elazığ' kelimesi binlerce beğeni aldı. ve biz işin 'harikaydın Elazığ' kısmındayız, bizim tam da isteğimiz o. Sanatçının geçmişinde ne yaptığı çok da bildiğimiz konular değil. Son zamanlarda gündem oluşturulan ve bazı noktalardan ilimize gelmesi doğru bulunmayan sanatçı İrem Derici geçen sene 31 Aralık günü ilimizde bir AVM'nin açılışına katılmış. O gün kimse bu sanatçıya bir tepki göstermemiş. Bizler de bir sıkıntısı yoktur dedik. Geçmişte yanlış bir hareketi, eylemi yoktur ki geçen yıl ilimize gelmiş ve bir tepki görmemiş. Ancak gördük ki bir kesim insanlar artık bu açığı Elazığ'ın değerlerini baltalamak adına bazı siyasi partiler, STK'ar açıklama yaptılar. Bizler de şehrimizin değerlerini göz önünde bulundurarak, Elazığ'ın değerlerini ve çıkarlarını gözeterek bu sanatçının iptaline karar verdik. Tabi ki yerine başka bir ulusal sanatçıyla devam edeceğiz. Benim bütün Elazığ halkından tek ricam bu festival Elazığ'ın değeridir, bütün Elazığlıların bu değere sahip çıkması gerekir.

"BU DUYARLILIĞI BAŞKA KONULARDA DA BEKLERDİM"

Bu olayı farklı yerlere çekmenin bir anlamı yok. Bizler de bugüne kadar buna fırsat vermedik ve vermeyeceğiz. Elazığ'ın hassasiyeti bizim için her şeyden önce gelir. Evet mağdur olduk ama mağdur olsak dahi Elazığ'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Keşke bu iş oluşturulan algı operasyonu, bu memleket deprem geçirdiğinde de bu duyarlılığı beklerdim. Bu memlekette esnaf pandemi döneminde dükkanlarını açamazken, evine ekmek götüremezken de aynı duyarlılığı beklerdim. Şu içinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda vatandaşlarımızın yaşadığı bu zor süreçlerde de aynı duyarlılığı beklerdim. İnşallah bu duyarlılığı gösteren kişiler memleket sorunlarında da aynı duyarlılığı gösterir. Umarım şehrimizin bütün sorunlarında bu duyarlılığı gösterirler ve diğer sorunların çözümü için de bu kadar çaba sarfederler. Bu memlekete bir arpa boyu kadar fayda sağlamamış insanların kendilerini gündeme taşımak için de bizim üzerimizden bu algıyı oluşmasına izin verenlere de üzüldük."