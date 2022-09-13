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Damada altın yerine 'Kofik' takıldı

Yerel Haberler

Damada altın yerine 'Kofik' takıldı

Elazığ'da dünya evine giren Veysel Pusa ve Zeliha Deringöl Pusa'nın düğün töreninde, damadın Malatyalı arkadaşları tarafından altın yerine yörede 'Kofik' olarak tabir edilen kurutmalık biber takıldı.

Elazığ'da dünya evine giren Veysel Pusa ve Zeliha Deringöl Pusa'nın düğün töreninde, damadın Malatyalı arkadaşları tarafından altın yerine yörede 'Kofik' olarak tabir edilen kurutmalık biber takıldı.

Elazığ'da Veysel Pusa ve Zeliha Deringöl Pusa, bir düğün salonunda dünya evine girdi. Takı töreninde çiftin yakınları altın ve para takmak için sıraya girdi. Davetlilerden bazıları altın takarken, bazıları da para taktı. Veysel Pusa'nın Malatyalı arkadaşları, damada sürpriz yaparak Elazığ yöresinde 'Kofik' olarak tabir edilen kurutmalık biber taktı. Kofik takıldığını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen çiftin yüzünde ise tebessüm oluştu.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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