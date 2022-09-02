Elazığ haberi! Elazığ'da Vatandaşlar Ağır Hasarlı Evlerini Yaptıramıyor

Elazığ haber... Elazığ’da deprem nedeniyle yıkılan binaların yapılamadığını belirten bir vatandaş, "Aslında bu yıkılan binaları TOKİ yapsa hem bizim için hem de devlet için faydalı olur. Bunu hiç kimse dile getiremiyor. Ben hak sahipleri ile, kiminle görüşüyorsam diyorlar ki, 'yıktık binayı düzelttik kalıyor, hiçbir müteahhit de girmiyor’. Gidip konuştuğum anlaştığım müteahhitler bana diyor ki, 'Sizin bu binaya 450 bin liraya istedim. Yarın demirin tonu arttığında, çimentonun torbası bu kadar çıktığı zaman ben zarar ederim. Benim zararımı kim karşılayacak'. Biz mağdur durumdayız" dedi.

Elazığ'da deprem nedeniyle yıkılan binaların yapılamadığını belirten bir vatandaş, "Aslında bu yıkılan binaları TOKİ yapsa hem bizim için hem de devlet için faydalı olur. Bunu hiç kimse dile getiremiyor. Ben hak sahipleri ile, kiminle görüşüyorsam diyorlar ki, 'yıktık binayı düzelttik kalıyor, hiçbir müteahhit de girmiyor'. Gidip konuştuğum anlaştığım müteahhitler bana diyor ki, 'Sizin bu binaya 450 bin liraya istedim. Yarın demirin tonu arttığında, çimentonun torbası bu kadar çıktığı zaman ben zarar ederim. Benim zararımı kim karşılayacak'. Biz mağdur durumdayız" dedi.

İyi Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler Elazığ Merkeze bağlı Hıdırbaba, Aydınlar ve Hal köylerini dün ziyaret etti. Bir vatandaş Elazığ'da yıkılan binaların yapılamadığını belirterek şunları söyledi:

"Biz ağır şeyler yaşadık. Bizim evimizi ağır hasara çevirdiler, ardından orta hasara çevirdiler. Arkasından tekrar ağır hasara çevirdiler. Benim iki ay uğraşım sonucu. Benim 2 ay uğraşım sonucu mahkemeye verdim Bölge Şehircilik'i ve AFAD'ı mahkemeye verdim. Oradan gelen yetkilileri mahkemeye verdim bunun üzerine benim evime ağır hasara çevirdiler. Ağır hasarda bize bir şey getirmedi yani yük getirdi. Aslında bu binaları bu yıkılan binaları TOKİ yapsa hem bizim için faydalı olur hem de devlet için faydalı olur. Bunu hiç kimse dile getiremiyor. Ben hak sahipleri ile, kiminle görüşüyorsam diyorlar ki, 'yıktık binayı düzelttik kalıyor, hiçbir müteahhit de girmiyor'. Gidip konuştuğum anlaştığım müteahhitler bana diyor ki, 'Sizin bu binaya 450 bin liraya istedim. Yarın demirin tonu arttığında, çimentonun torbası bu kadar çıktığı zaman ben zarar ederim. Benim zararımı kim karşılayacak. Biz mağdur durumdayız. Birçok binalarımız yerle bir oldu. Halkımız mağdur, perişan bir durumda. Bugün yıkılan binalar yapılamıyor. Giren müteahhit 450 bin lira 475 bin lira 500 bin lira para istiyor mal sahiplerinden, hak sahiplerinden. Ben apartman yetkilisi olarak, oranın bütün işlerini yürüten bir insan olarak, ben çok kötü işlerle karşılaştım, kötü insanlarla muhatap oldum.450 bin lira para istiyorlar. Evimizin yapılması için, her bir ev için bunlara bir çare bulunmasını istiyoruz."

"ELAZIĞ ASIL ZARARI DEPREM SONRASI SAHİPSİZLİKTEN DOLAYI GÖRMÜŞTÜR"

Vatandaşın bu sözleri üzerine konuşan İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler sadece deprem sıkıntısı yaşayanlar için bu konuda bir ekip oluşturduklarını ve mağduriyet yaşayanların sesini duyurmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Gürgözeler, "Elazığ'ın her tarafında deprem sıkıntısı var; depremde çok ciddi bir zarar görmemiştir Elazığ ama deprem sonrasında maalesef sahipsizlikten ilgisizlikten zarar görmüştür" dedi.