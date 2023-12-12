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Elazığ Gastronomisi ile Engelleri Aştık

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Elazığ Belediyesi ve Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından hazırlanan 'Eskimeyen Elazığ Yemekleri ve Deprem Yaralarının Gastronomi ile Sarılması' Projesi kapsamında depremzede, engelli, gazi ve huzurevi sakinleri bir araya geldi. Yöresel yemekler ikram edildi.

Elazığ'da devam eden projede, ' Elazığ Gastronomisi ile Engelleri Aştık' mottosu ile depremzede, engelli, gazi ve huzurevi sakinleri bir araya geldi.

Elazığ Belediyesi ile Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Eskimeyen Elazığ Yemekleri ve Deprem Yaralarının Gastronomi ile Sarılması' Projesi sürüyor. Proje, üçüncü ayağı olarak 'Elazığ Gastronomisi ile Engelleri Aştık' mottosu ile devam etti. Proje çerçevesinde bir araya gelen depremzede, engelli, gazi ve huzurevi sakinlerine yöresel yemeler ikram edildi.

Elazığ'ın mutfak kültürü açısından Türkiye'nin en zengin şehirlerinden birisi olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bunun bir dernek çatısı altında toplanması, dışarıda tanıtılması ve tescillenmesi hakikaten önemli. Güzel bir hizmeti icra ediyor. İnşallah çalışmaları bu yönde devam eder" dedi.

Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran ise "Bizler bir avuç Elazığ sevdalısı olarak başlattığımız bu yolda zahmetsiz pişmiş aşın hiçbir zaman lezzeti olmayacağını bilerek 6 yılın sonunda binlerce kişiye ulaştık. Elazığ için gastronominin ne kadar önemli olduğunu göstermek istedik. Bin 300 yemek çeşitliliği ile Türkiye birincisi olduğunu ispatlama yolunda her gün güçlenerek büyük bir azimle yürüyoruz. Elazığ'da biz hep büyük sofralar kurmuşuz. Hiçbir canlıyı geri çevirmeden soframıza buyur ettik. Bereketli topraklarımızda zengin kültürümüz ile bugüne kadar neneden toruna bin 300 yemek çeşidini hayata geçirmeye çalışmaktayız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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