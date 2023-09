Elazığ Esnaf Odaları Temsilcileri: "elazığ Afet Bölgesi İlan Edildi Ama Afet Bölgesine Alınmadı"

Elazığ Esnaf Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak, deprem ve ekonomik kriz nedeni ile esnafın BAĞ-KUR primi ve kirasını ödeyemeyecek hale geldiğini belirterek bir an önce bu konuda rahatlatıcı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Albayrak, "Şehrimiz afet bölgesi ilan edildi ama afet bölgesine alınmadı. Elazığ'da genel bir değerlendirme ile bazı alanlarda sadece devlet ödemelerinde öteleme sağlanmış, onun dışında bir şey yapılmamıştır" dedi. Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Oda Başkanı Mithat Ulaş ise "Bugün lokomotif görevi üstlenen esnafların iyi olması lazım ki şehirlerin ekonomilerini, şehirdeki işsizliğin giderilmesi, şehrin kendini yaşatması mümkün olabilsin" dedi.

Elazığ'da esnaf odası yöneticileri, deprem ve ekonomik kriz nedeniyle esnafın durumunun kötü olduğunu dile getirdi. Son yıllarda pandemi, deprem ve ekonomik krizle birlikte küçük esnafın tükenme noktasında olduğunu kaydeden Elazığ Esnaf Karma Oda Başkanı Albayrak, şunları söyledi:

"Esnaflarımızın en büyük sorunu dükkan kiralarının artışları. Deprem sonrası yıkılan yerler, bir an önce yapılsın. Bunlar yapıldığı zaman kiraları düşeceğine inanıyoruz. Tabii ki esnaflarımızın çok sıkıntısı var. BAĞ-KUR'unu ödemede sıkıntı çekiyorlar. Devletimizin, esnafımıza destek olmasını istiyoruz. Yıkılan yerlerin bir an önce yapılmasını istiyoruz. BAĞ-KUR konusunda devletin yardımcı olmasını istiyoruz, sigorta konusunda yardımcı olmasını istiyoruz. Bunlar esnafımızı yıpratıyor. Ayrıca bütün esnaflarımız büyük AVM'lerden şikayetçi. Elazığ'ımızda dükkanı olan AVM'ler var. Biz esnaf olarak bunların bu kadar çok olmasını istemiyoruz. Bu AVM'lere artık ruhsat verilmemesini istiyoruz. Bugüne kadar verildi. Bundan sonra verilmemesini istiyoruz. Her büyük market, her mahallede 10 tane şube açıyor. Bu da bizim esnafımıza büyük zarar veriyor. Bunun bir an önce önleminin almasını istiyoruz. Bu belediye tarafından, bakanlık tarafından olabilir. Bunlara bir kota koyulmasını istiyoruz. Bunlar ne kadar çoğalırsa, esnafımız o kadar tükenme aşamasına geliyor. Devletimizden bir an önce bunlara çözüm bulmasını istiyoruz.

"DEPREMDEN SONRA ESNAFIMIZA BİR FAYDA SAĞLANAMADI"

Malumunuz büyük deprem badireleri atlatmış bir şehirdeyiz. Depremlerden sonra esnafımıza bir fayda sağlanılmadı. Ne kira yardımı alabildiler ne taşınma parası alabildiler. Esnaflarımıza yardımcı olunmasını istiyoruz. İş yeri ağır hasar alan esnaflara KOSGEB aracılığı ile bir destek verildi. Ama onlara da bir taşınma yardımı falan yapılmadı. Çünkü bugüne kadar 3 bin lira kira ödeyen bir esnafımızın kirası 6 bin liraya çıktı. Hepsi perişan durumda. İnşallah yıkılan yerler bir an önce biterse esnafımız da rahat bir nefes alacak. Elazığ afet bölgesi ilan ettiler ama Elazığ'a büyük bir katkısı olmadı. 250 bin TL kredi çıkmıştı o zaman. Afet bölgesi olarak ilan edilen 11 ildi ancak sonra iki tanesi durduruldu. Elazığ ve Diyarbakır'ın afet bölgesi ilan edilmesi, Elazığ'da esnafımıza bir fayda sağlamadı. Afet bölgesinde taşınma parası alamadılar, bir şey yapamadılar. Bu durumun esnafımıza hiçbir faydası olmadığını düşünüyoruz."

"ACİLEN BİR FAİZSİZ KREDİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Oda Başkanı Mithat Ulaş ise şunları söyledi:

"Bugün lokomotif görevi üstlenen esnafların iyi olması lazım ki şehirlerin ekonomilerini, şehirdeki işsizliğin giderilmesi, şehrin kendini yaşatması mümkün olabilsin. Aynı hassasiyet ülke için de geçerli. Esnaflarımızın iyi olabilmesi için biz zor zamanlarda esnafa gerek devlet erkanının vereceği takdirlerle, inisiyatif ve desteklerle iyileşeceğini kanaatindeyiz. Bununla beraber toplum olarak bizler şehrimizde lokomotif görev üstlenen esnaflarımızın yanlarında olarak destekleyerek alışveriş yaparak onları ayakta tutabilir onların var edebiliriz. Hükümetin önemli bir görev üstlenerek kısa bir süre içerisinde de olsa, faizsiz kredinin hemşehrilerimize, devlet bölgemizde, depremi yaşayan şehirlerimize ve bölgemize acilen bir faizsiz kredi verilmesini istiyoruz. SGK, BAĞ-KUR primlerinin, yine odamızdaki ve diğer meslek odalarındaki üyelerin ödemiş oldukları aidatların asgari ücrete bağlı olmaktan çıkartılması gerekmektedir.

"ELAZIĞ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ AMA AFET BÖLGESİNE ALINMADI"

Şehrimiz afet bölgesi ilan edildi ama şehrimiz afet bölgesine alınmadı. Depreme bağlı olarak mücbir sebeplerden hayatı etkileyici ifade ile bir şey tanımlandı. Ama yetkililerin kullanmış olduğu ifade Elazığ 'afet bölgesi ilan edildiği' yönünde oldu. Kesinlikle Elazığ afet bölgesi ilan edilmemiştir. Elazığ'da genel bir değerlendirme ile bazı alanlarda sadece devlet ödemelerinde öteleme sağlanmış, onun dışında bir şey yapılmamıştır. Kredilerin ertelenmesi konusunda ise bazı krediler ertelenmiştir. Esnafa kredi Kredi Kefalet Kooperatifleri kanalıyla verilen krediler ama bunu 6 aya bağlı olarak ve yanlış bilmiyorsam ağır hasarlı olan esnaflar ertelemeye dahil edildiler. Biz elimizden geldiğince açıklamaya, aydınlatmaya çalıştık. Ancak araştırmamız neticesinde Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmediğini gördük. Elazığ esnaf ve vatandaşlarına depreme bağlı olarak verilmiş olan imkan ve destekler de bellidir. Kesinlikle bizim o süreçte bilgi sahibi olmamakla beraber yanlış bilgilendirme ile biz STK ve şehrin yöneticileri pasifize edildik.

"HASAR DURUMUNA BAKILMAKSIZIN FAİZSİZ KREDİ VERİLMELİDİR"

Esnafa deprem sonrası destek sağlanmadı. Maraş merkezli olan depremin akabinde, belli bir süre sonra esnaflara da vatandaşlara verilecek olan hibe desteklerinin verileceği söylenmişti ama bu saat itibarıyla esnaflara bu hibeleri almadığını, kendilerine ödenmediğini biz biliyoruz. Belki talepleri de olmuştur ancak kesinlikle deprem bölgesindeki illerimizde, vatandaşlarımıza verilen bu hibe desteklerin esnafa verilmedi. Esnaf çerçevesinden veya bizlerin çerçevesinden bakıldığı zaman, 15-20-30 bin lira gibi bir rakam verildi. Bu tatmin eden bir rakam değil ancak genel giderlerin ödenmesinde, tabiri caizse bir çerez görevi görebilir. Yetkililerin ifadesi ile bu desteklerin esnaflara da verileceği söylenmişti. Ancak bugün itibariyle hala verilmemiştir. Eğer verilecekse, bunun ivedilikle esnaflarımıza ödenmesini talep ediyoruz. Bununla beraber özellikle depreme bağlı olarak binalarımızın ve iş yerlerimizin resmi kayıtlarda hasarlarının belirlenmesi ve kredilerin ağır hasar şartı aramadan belli bir miktar faizsiz olarak verilmesi gerekmektedir."