Elazığ Esnaf Odaları, Bağ-Kur prim gününün düşürülmesini talep ediyor

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz, "9 bin iş günü olan Bağ-Kur'lu esnaflarımızın emeklilik hakkını alabilmesi için 7 bin 200 güne düşürülmesi için biz Elazığ Esnaf Odaları Birliği olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Bu konu seçimden önce de Cumhurbaşkanımızın esnafımıza taahhüdüdür" dedi.

Elazığ Esnaf Oda Başkanları, esnaflar için 9 bin Bağ-Kur Prim gününü, 7 bin 200 güne düşürülmesi için çağrıda bulundular. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağ-Kurlu çalışanların emeklilik için 9 bin prim günü şartını, 7 bin 200 prim gününe düşürülmesine yönelik çalışmaların başlatılacağını belirtmişti.

TURAN KURNAZ: "BU KONU SEÇİMDEN ÖNCE CUMHURBAŞKANIMIZIN ESNAFLARA TAAHHÜDÜDÜR"

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa 7 bin 200 emeklilik prim günü sözünü hatırlatarak "9 bin iş günü olan Bağ-Kur'lu esnaflarımızın emeklilik hakkını alabilmesi için 7 bin 200 güne düşürülmesi için biz Elazığ Esnaf Odaları Birliği olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Bu konu seçimden önce de Cumhurbaşkanımızın esnafımıza taahhüdüdür. Biz esnaflar olarak 7 bin 200 yasasından yararlanmak istiyoruz. Biz esnaflar olarak gereğinin yapılmasını hükümetimizden rica ediyoruz" dedi.

HAKAN ALBAYRAK: "ESNAFLARIMIZIN DA ÇALIŞANLARLA AYNI STATÜDE OLMASINI İSTİYORUZ"

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Odası Başkanı Hakan Albayrak da yaptığı açıklama ile prim gününün 7 bin 200'e düşürülmesi gerektiğini söyledi. Albayrak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaflarımıza verdiği bir müjde vardı. Esnaflarımızın emeklilik günlerinin 7 bin 200'e düşeceğini söylemişti. Biz Bağ-Kurlu ve sigortalı insanların emeklilik şartlarının aynı olmasını istiyoruz. Esnaflarımızın çalışanlarla aynı statüde olmasını istiyoruz. Çünkü esnaflarımız burada mağduriyet yaşıyorlar. Yanlarında çalışan personel 7 bin 200 günde emekli oluyorken kendileri 9 bin prim günü ile emekli oluyorlar. O yüzden bir an önce bunun esnaflarımıza müjde olarak verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

MEHMET HAVABULUT: "7 BİN 200 GÜN BAĞ-KUR'LU ESNAFIN HAKKIDIR"

Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Havabulut ise SSK'lılar ile Bağ Kur'luların emeklilik prim günlerinde eşit olması gerektiğini belirtti. Havabulut, "Yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanımız Bağ-Kur esnafının 9 bin prim gün sayısını SSK'lılarla eşit hale getirilerek 7 bin 200 güne indirileceğini söylemişti. Esnaflarımızdan gelen yoğun talep ve cumhurbaşkanımızın verdiği söz üzerine 7 bin 200 günün Bağ-Kur'lu esnafın hakkı olduğunu ve bunun ivedilikle hayata geçirilmesini esnaf ve sanatkarlar adına talep ediyoruz" şeklinde konuştu.