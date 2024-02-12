Elazığ Esnaf Odaları, Bağ-Kur prim gününün düşürülmesini talep ediyor
Elazığ Esnaf Odaları, Bağ-Kur prim gününün 9 bin olan şartının 7 bin 200 güne düşürülmesi için çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce bu konuda taahhüt verdiğini hatırlatan esnaf odaları, emeklilik şartlarının SSK'lılarla aynı olmasını istiyor.
Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz, "9 bin iş günü olan Bağ-Kur'lu esnaflarımızın emeklilik hakkını alabilmesi için 7 bin 200 güne düşürülmesi için biz Elazığ Esnaf Odaları Birliği olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Bu konu seçimden önce de Cumhurbaşkanımızın esnafımıza taahhüdüdür" dedi.
Elazığ Esnaf Oda Başkanları, esnaflar için 9 bin Bağ-Kur Prim gününü, 7 bin 200 güne düşürülmesi için çağrıda bulundular. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağ-Kurlu çalışanların emeklilik için 9 bin prim günü şartını, 7 bin 200 prim gününe düşürülmesine yönelik çalışmaların başlatılacağını belirtmişti.
TURAN KURNAZ: "BU KONU SEÇİMDEN ÖNCE CUMHURBAŞKANIMIZIN ESNAFLARA TAAHHÜDÜDÜR"
Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa 7 bin 200 emeklilik prim günü sözünü hatırlatarak "9 bin iş günü olan Bağ-Kur'lu esnaflarımızın emeklilik hakkını alabilmesi için 7 bin 200 güne düşürülmesi için biz Elazığ Esnaf Odaları Birliği olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Bu konu seçimden önce de Cumhurbaşkanımızın esnafımıza taahhüdüdür. Biz esnaflar olarak 7 bin 200 yasasından yararlanmak istiyoruz. Biz esnaflar olarak gereğinin yapılmasını hükümetimizden rica ediyoruz" dedi.
HAKAN ALBAYRAK: "ESNAFLARIMIZIN DA ÇALIŞANLARLA AYNI STATÜDE OLMASINI İSTİYORUZ"
Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Odası Başkanı Hakan Albayrak da yaptığı açıklama ile prim gününün 7 bin 200'e düşürülmesi gerektiğini söyledi. Albayrak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaflarımıza verdiği bir müjde vardı. Esnaflarımızın emeklilik günlerinin 7 bin 200'e düşeceğini söylemişti. Biz Bağ-Kurlu ve sigortalı insanların emeklilik şartlarının aynı olmasını istiyoruz. Esnaflarımızın çalışanlarla aynı statüde olmasını istiyoruz. Çünkü esnaflarımız burada mağduriyet yaşıyorlar. Yanlarında çalışan personel 7 bin 200 günde emekli oluyorken kendileri 9 bin prim günü ile emekli oluyorlar. O yüzden bir an önce bunun esnaflarımıza müjde olarak verilmesini istiyoruz" diye konuştu.
MEHMET HAVABULUT: "7 BİN 200 GÜN BAĞ-KUR'LU ESNAFIN HAKKIDIR"
Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Havabulut ise SSK'lılar ile Bağ Kur'luların emeklilik prim günlerinde eşit olması gerektiğini belirtti. Havabulut, "Yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanımız Bağ-Kur esnafının 9 bin prim gün sayısını SSK'lılarla eşit hale getirilerek 7 bin 200 güne indirileceğini söylemişti. Esnaflarımızdan gelen yoğun talep ve cumhurbaşkanımızın verdiği söz üzerine 7 bin 200 günün Bağ-Kur'lu esnafın hakkı olduğunu ve bunun ivedilikle hayata geçirilmesini esnaf ve sanatkarlar adına talep ediyoruz" şeklinde konuştu.