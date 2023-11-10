Elazığ Emniyet Müdürü Karayel ve eşi, şehit ailesiyle bir araya geldi

Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve eşi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit düşen Cihat Şahin'in ailesiyle bir araya geldi.

Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kentte yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Karayel, eşi Ayşen Karayel ile birlikte 10 Ekim 2021 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için şehit olan Özel Harekat Polisi Cihat Şahin'in ailesini ziyaret etti. Aile ile bir süre sohbet eden Karayel, hem aileye hem de ülkeye başsağlığı diledi. - ELAZIĞ