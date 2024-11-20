Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel'in Babası Hayatını Kaybetti
Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'in babası Mevlüt Karayel, 1,5 aydır tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'in babası Mevlüt Karayel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 1,5 aydır tedavi gören İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'in babası eski Elazığ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mevlüt Karayel (89) hayatını kaybetti. Karayel'in cenazesinin yarın Ankara'daki Karşıyaka mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - ELAZIĞ