Elazığ Düğün Salonları Sektöründe Kayıt Dışı Faaliyetler Endişe Yarattı

Elazığ Düğün Salonları Platformu Başkanı Bahri Gürtürk, son dönemde kent genelinde hızla artan etkinlik, organizasyon, kına ve nişan salonlarına dikkat çekerek, bu işletmelerin yeterli denetimden geçmediğini ve kayıt dışı faaliyetlerin sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Elazığ Düğün Salonları Platformu Başkanı Bahri Gürtürk, özellikle apartman altlarında, bina içlerinde hızla çoğalan bu işletmelerin ruhsat, vergi ve SGK gibi yasal yükümlülüklerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini dile getirdi. Gürtürk, "Bizler uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteren, vergisini düzenli ödeyen ve tüm yasal gerekliliklere uyan işletmeler olarak denetimlere tabi tutuluyoruz. Ancak yeni açılan bu salonlar için aynı hassasiyetin gösterilmediğini görüyoruz. Yetkililerden talebimiz, bu işletmelere yönelik denetimlerin artırılması ve mevzuata uymayanlara gerekli yaptırımların uygulanmasıdır. Düğün salonu işletmecileri olarak ekonomik zorluklarla mücadele ediyoruz. 2025 yılına yönelik rezervasyonların 2024'e kıyasla genel olarak yüzde 30 civarında bir düşüş yaşandı. Genel bir durgunluk içindeyiz. Maliyetlerdeki artışlar sektörümüzü ciddi şekilde etkiliyor. Bu zorlu süreçte kayıt dışı işletmelerin haksız rekabet oluşturması da bizleri daha da zor duruma sokuyor" dedi.

Elazığ Düğün Salonları Platformu olarak sektörün güçlenmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşması için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Gürtürk, yetkililere çağrıda bulunarak sektördeki kayıt dışı işletmelere gerekli cezai müeyyide işlemlerinin uygulanması gerektiğini ifade etti.

"Düğün Salonları Yıllardır İstihdam Sağlıyor"

Gürtürk, düğün salonlarının yalnızca organizasyon hizmeti sunan işletmeler olmadığını, aynı zamanda yıllardır birçok kişiye istihdam sağladığını vurguladı. Gürtürk, "Bizler sadece düğün yapmıyoruz. Yüzlerce garson, aşçı, temizlik görevlisi, ses ve ışık sistemleri teknisyeni, fotoğrafçı ve müzisyenlere ekmek kapısı oluyoruz. Bu sektör yıllardır Elazığ'da önemli bir istihdam kaynağıdır Kayıt dışı çalışan bu işletmeler ne sektörümüze katkı sağlıyor ne de şehrin istihdamına olumlu bir etkide bulunuyor. Vergisini veren, istihdam sağlayan işletmeler olarak bizim üzerimize düşen yük ağırlaşıyor. Haksız rekabetin önüne geçilmesi gerekiyor. Düğün salonları olarak bizler kurallara uymaya devam edeceğiz ancak denetimlerin sadece bize değil, tüm sektör geneline uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ