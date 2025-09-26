Elazığ'dan Eğitimde Ücretsiz Yemek Talebi

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Kadın Dayanışma Derneği, Elazığ Öğretmenevi önünde yaptığı açıklamada, okula giden çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir öğün yemek verilmesini talep etti. Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerdiği şekilde bir çocuğun sağlıklı beslenmesi için ailelerin ayırması gereken bütçe, asgari ücretin neredeyse yüzde 40'ı. Ancak gerçekte, çocuklar boş beslenme çantalarıyla okullara gidiyor" denildi.

Elazığ Kadın Dayanışma Derneği, Elazığ Öğretmenevi önünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda bir öğün ücretsiz yemek vermesi talebiyle açıklama yaptı. Elazığ Kadın Dayanışma Derneği'nden Derya Coşkun, şunları söyledi: "Bizler Elazığ Kadın Dayanışma Derneği olarak, çocuklarımızın en temel haklarından biri olan beslenme hakkının güvence altına alınması için bir araya geliyoruz. Ekonomik kriz, yoksulluk ve derinleşen eşitsizlik koşullarında çocukların eğitimden geri kalmasına, açlıkla yüz yüze bırakılmasına sessiz kalmayacağız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrenci okula aç gidiyor, aç kalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ise her çocuğa okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek vermek için bütçe ayırmak yerine etler, kebaplar, çeşit çeşit menü tavsiyelerinde bulunmakla yetiniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerdiği şekilde bir çocuğun sağlıklı beslenmesi için ailelerin ayırması gereken bütçe, asgari ücretin neredeyse yüzde 40'ı. Ancak gerçekte, çocuklar boş beslenme çantalarıyla okullara gidiyor. Kadınlar çocuğunun beslenme çantasını dolduracak bayat ekmek için fırından fırına dolaşıyor. Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı son 7 yılda yüzde 40 arttı. Her 10 aileden 1'i çocuklarının gün içinde taze meyve ve sebze tüketmesini karşılayamıyor. Bu durum yalnızca sağlık sorunlarına değil, aynı zamanda eğitim hakkının fiilen gasp edilmesine yol açıyor. Aç kalan çocuk derse odaklanamaz, öğrenemez, gelişemez. Bizler biliyoruz ki çocukların doyduğu bir ülke, kadınların güvencede olduğu bir ülke, hepimizin daha eşit ve adil yaşayacağı bir ülkenin temeli olacaktır.

Bu nedenle talebimiz nettir: Tüm okullarda her çocuğa en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı ve nitelikli yemek verilmelidir. Bu uygulama merkezi bütçeden karşılanmalı, hiçbir aile ekonomik yük altına sokulmamalıdır. Yemeğin hazırlanmasında ve dağıtımında güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Biz kadınlar biliyoruz ki çocuklarımızın aç kalmasına seyirci kalmak, geleceğimizin çalınmasına izin vermektir. Çocukların sağlıklı beslenmesi bir lütuf değil, devletin yerine getirmek zorunda olduğu bir yükümlülüktür. Tüm kamuoyunu, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları ve duyarlı yurttaşları bu talebin takipçisi olmaya çağırıyoruz. Çocuklarımızın hakkı için susmayacağız, geri adım atmayacağız, bütçeden alacağımız var. Okullarda her çocuğa bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek için bütçe ayrılsın."