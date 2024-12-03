Elazığ'daki Konteyner Kentte Kalan Ailelerin Zorluğu

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen depremde evi yıkılan ve maddi durumu olmadığı için konteyner kentte ailesi ile yaşayan Songül Çarçı, AFAD yetkililerinin kendisini konteyner kentten çıkarmak istediklerini iddia etti. Çarçı, "Eşim orada burada hamallık yapıyor. Bu kış günü işi yok, gücü yok. Durumum çok kötü. Çocukların ayakkabısı yok, montu yok. Çocuğumu okula gönderemiyorum" dedi. AFAD yetkilileri ise konteyner kentteki depremzedelerin 2020 depreminden beri ikamet ettiklerini ve sürelerinin dolduğunu bu durumun kişiye özel bir uygulama olmadığını bildirdi.

Elazığ'da eşi ve iki çocuğu ile Kırklar Mahallesi Konteyner Kentte yaşayan Songül Çarçı, konteyner kentten çıkarılmak istendiğini söyledi. Devletten aldığı 4 bin 500 liralık gıda yardımının kesildiğini ve gıda, giyim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını belirten Çarçı, şunları söyledi:

"Çocuklarım böyle bir hayatları olduğu için mutlu değiller"

"Çocuklarım böyle bir hayatları olduğu için mutlu değiller. Her şeye ihtiyaçları var; ayakkabı, mont, kaban, yiyecek. Her şeye ihtiyacımız var. Gıdaya ihtiyacı var çocuğun. AFAD yetkilileri 'çıkın diyor, bitti' diyor. Ben de ev arıyorum ev yok. Nereye gidebilirim. Beni kandırdılar. Benim kartımı kestiler. Şimdi bir şey alamıyorum. Gerçekten durumum çok kötü. Herkes 4 bin 500 lira alıyor ben alamıyorum. Eşim orada burada hamallık yapıyor. Bu kış günü işi yok, gücü yok. Durumum iyi değil. Komşular da biliyor, durumum çok kötü. Çocukların ayakkabısı yok, montu yok. Benim giyeceğim bir pardesüm yok. Çocuğumu okula gönderemiyorum.

Gerçekten beş kuruşa muhtacız. Allah biliyor. Fakirlik yüzünden çocuğumu okula yollayamıyorum. Ona buna muhtaç olmuşum. Durumum çok kötü. Canım bir şey istese alamıyorum. Çocuğum bir şey istese alamıyorum. Bir kızın mont üzerimde. Çarşıya bununla gidip geliyorum. Utanıyorum. İnsanlara bakıyorum, kendime bakıyorum. Bu gerçek. Bana yardım edin. O 4 bin 500'ü de bana verin. Her ay yüklenecekse bana verin. İhtiyacım var."

AFAD: "Kişiye özel bir uygulama değildir"

Konu ile ilgili olarak AFAD'dan yapılan açıklamada, konteyner kentteki depremzedelerin 2020 depreminden beri orada ikamet ettikleri ve belli bir süre için kalan her depremzedeye aylık gıda yardımı için 4 bin 500 liralık bir gıda kartı dağıtıldığı kaydedildi. Ancak bu kartın belli bir süre için geçerli olduğu ve süresi dolan vatandaşların kartının iptal olduğu belirtildi. Konteyner kentler için normalde tahliye kararı çıktığını ancak kış şartları dolayısı ile bu sürecin uzatıldığı da belirtilen açıklamada, konteyner kentten taşınan her aileye taşınma ve belli bir süre kira yardımı yapılacağı da ifade edildi. AFAD yetkilileri, bu uygulamaların kişiye özel değil, tüm konteyner kent sakinleri için geçerli olduğunu bildirdi.