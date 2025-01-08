Elazığ'daki Balık Tezgahları Yoğun İlgi Görüyor

Türkiye'nin yerli somon ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Elazığ'daki balık tezgahları yoğun ilgi görüyor.

Kentteki Tarihi Kapalı Çarşıda sezonla birlikte vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti. Karadeniz'deki çeşitliliği aratmayan tezgahlarda hamsi ve istavritin kilosu 200 lira, uskumru 250 lira, deniz mercanı 350 lira, levrek ise 350 liradan alıcı buluyor.

" Türkiye'nin alabalık ve somon ihtiyacını bölgemiz karşılıyor"

Yarım asrı aşkın bir süredir bu işi yaptıklarını belirten balıkçı esnafı Emrah Buluş, "Dededen toruna yaptık, üçüncü nesiliz. Yıllardır kapalı çarşıdayız. Bugün Türkiye'de birçok tezgahta çoğu zaman balık bulunmadığı dönemlerde, bizim tezgahımızda 15 çeşit balık açıyorduk. Türkiye'nin neresinde balık varsa biz oradan balık getiriyoruz. Getirme işi çok kolaylaştı. Tezgahımızda 10 çeşitten az balık olmuyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri çeşit daha fazlalaşıyor. Genelde tatil günlerinde vatandaşlar balığa daha fazla rağbet gösteriyor. Hafta sonlarını ortalama 25-30 çeşit balık ile açıyoruz. Bizim burada alabalık çiftlikleri kuruldu. Şu an mesela Türkiye'nin büyük bir alabalık ve somon ihtiyacını bizim bölgemiz karşılıyor. Keban bölgesinde çok büyük kafesler ve büyük yetiştiriciler var. Şu an alabalık, somon ve sazan çeşitleri bizim burada yetişen balık türleridir. Geçen seneye göre balık fiyatlarında aşırı bir pahalılık yok. Geçen sene, hamsi ve istavrit 200 lirayken bu sene de 200 lira" dedi. - ELAZIĞ