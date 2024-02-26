Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 otomobil birbirine girdi. Ticari taksinin ters döndüğü zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.