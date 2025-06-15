Elazığ'da Zehirli Sarı Kız Örümceği Görüntülendi

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Elazığ'ın Akçakale köyünde bir vatandaş, havaların ısınmasıyla ortaya çıkan ve et yiyen zehirli sarı kız örümceğini görüntüledi. Örümcek, 13 santimetreye kadar büyüyebiliyor ve zıplayabiliyor.

Elazığ'da zehirli etçil sarı kız örümceği görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da havaların ısınmasıyla birlikte et yiyen zehirli sarıkız örümceği görüntülendi.

Elazığ merkeze bağlı Akçakale köyünde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Yerel
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