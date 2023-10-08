Elazığ yüzlerce kişi Filistin'e destek için bir araya geldi Elazığ'da Filistin'e destek için bir araya gelen yüzlerce vatandaş, önce gıyabi cenaze namazı kıldı ardından tekbirler atarak yürüdü.

Elazığ yüzlerce kişi Filistin'e destek için bir araya geldi

ELAZIĞ - Elazığ'da Filistin'e destek için bir araya gelen yüzlerce vatandaş, önce gıyabi cenaze namazı kıldı ardından tekbirler atarak yürüdü.

Elazığ'daki İslam'ı STK'lar tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yatsı namazı sonrasında İzzetpaşa Caminde bir araya gelen yüzlerce kişi ilk olarak gıyabi cenaze namazı kıldı. Ardından kabalık gurup tekbirler getirerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Gurup adına konuşma yapan Peygamber Sevdalıları Koordinatörü Erkan Yaman, "100 yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek kadın yaşlı demden katlederek bir kanser gibi büyüyen İsrail dün sabah pervasız eylemlerinin karşılığını mutlak başarıya ulaşan Aksa Tufanı Operasyonu ile tecrübe etmiş oldu. Allah'a hamt olsun. Bunca zamandır bu meydanlarda İsrail'in zulümleri için toplandık. Zalimlere karşı nefretimizi haykırdık. Kardeşlerimizin acısını hissederek duaya durduk ve kıyama kalktık. Fakat bugün başka. Bugün büyük bir sevinçle Kudüs'ün Mescid-i Aksan'ın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuz haykırmak için buradayız" dedi.

Yapılan duanın ardından kalabalık dağıldı.