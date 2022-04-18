Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Karıncalar ezilmesin diye kaldırıma not bıraktı - Haberler

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Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Karıncalar ezilmesin diye kaldırıma not bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Karıncalar ezilmesin diye kaldırıma not bıraktı

Elazığ'da ismi öğrenilemeyen bir vatandaş sokak kenarında yuva yapan karıncalar ezilmesin diye kaldırıma not bıraktı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da ismi öğrenilemeyen bir vatandaş sokak kenarında yuva yapan karıncalar ezilmesin diye kaldırıma not bıraktı.

Cumhuriyet Mahallesi Sönmez Sokak'ta ismi öğrenilemeyen bir vatandaş sokak kenarında yuva yapan karıncalar ezilmesin diye 'Dikkat karınca yuvası' yazarak karıncaların fark edilmesini sağladı. Örnek bir davranışa imza atan vatandaş çevredekilerden takdir topladı. - ELAZIĞ

Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Karıncalar ezilmesin diye kaldırıma not bıraktı

Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Karıncalar ezilmesin diye kaldırıma not bıraktı

Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Karıncalar ezilmesin diye kaldırıma not bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Mahallesi, Elazığ, Yerel, Haberler

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