Elazığ'da Yüksek Bisiklet ile Dikkat Çeken Tur

Elazığ'da Yüksek Bisiklet ile Dikkat Çeken Tur
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Elazığ'da bir vatandaş, alışılmışın dışındaki yüksek yapılı bisikletiyle cadde boyunca tur atarak çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Görüntülenen bu ilginç an, izleyenlere tebessüm ettirdi.

Elazığ'da bir vatandaş, yüksek yapılı ilginç bisikletiyle cadde boyunca tur atarak dikkat çekti. Vatandaşın seyir halindeki bisikleti çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Elazığ'da bir vatandaşın yüksek yapılı, alışılmışın dışındaki bisikletiyle cadde boyunca ilerlemesi dikkat çekti. İlginç bisiklet sürüşü, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenirken sürücünün bisiklet sürüşü ise tebessüm ettirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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