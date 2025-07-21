Elazığ'da Yüksek Bisiklet ile Dikkat Çeken Tur

Elazığ'da bir vatandaş, yüksek yapılı ilginç bisikletiyle cadde boyunca tur atarak dikkat çekti. Vatandaşın seyir halindeki bisikleti çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Elazığ'da bir vatandaşın yüksek yapılı, alışılmışın dışındaki bisikletiyle cadde boyunca ilerlemesi dikkat çekti. İlginç bisiklet sürüşü, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenirken sürücünün bisiklet sürüşü ise tebessüm ettirdi. - ELAZIĞ