Elazığ'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

(ELAZIĞ) - Elazığ Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gülüşkür Yol Kontrol Noktası'nda gerçekleştirdiği aramada yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, narkotik arama köpeği Zıh'ın tepki vermesi üzerine bagajdaki bir valizde arama yapıldı. Valizde 14 kilo 856 gram toz esrar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ Valiliği, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerinin çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.