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Elazığ'da Yılbaşı Kutlamaları Kınandı, Filistin'e Destek Mesajı Verildi

Elazığ'da Yılbaşı Kutlamaları Kınandı, Filistin'e Destek Mesajı Verildi
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Elazığ'da düzenlenen etkinlikte, çam ağacına Filistin bayrakları ve kanlı torbalar asılarak Filistin'deki zulümler kınandı. Etkinlikte yılbaşı kutlamaları eleştirilirken, Filistin'e destek mesajları verildi.

Elazığ'da düzenlenen etkinlikte çam ağacına Filistin bayrakları ve kanlı torbalar asılarak yılbaşı kutlamaları kınanırken, Filistin'deki zulümlere 'dur' denildi.

Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Engelsiz Sosyal Yaşam ve Yardımlaşma Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. Sosyal mesaj verilen etkinlikte çam ağacına, Filistin bayrakları ve kanlı torbalar asıldı. Etkinlikte yılbaşının kutlanması kınanırken Filistin'deki zulümlere 'dur' denildi.

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, "Tam olarak 2 milyon kişiye hamilik yapamadığımız için, sana sırtımızı döndüğümüz için, seni görmezden geldiğimiz için, seni kaderine terk ettiğimiz için senden özür diliyoruz Gazze. Senden öğreneceğimiz çok şey var. Şam'ın özgürlüğünü en kısa sürede sana da nasip olması dileğiyle affet bizi Gazze. Bekle bizi Gazze" dedi.

Dernek Başkanı Mert Erol Turmuş ise, "Bugün buraya zulüm yaşatanların bayramı, bizim bayramımız değildir. Müslüman yılbaşı kutlamaz. Müslüman kutlarsa bir zafer kutlar. O da Gazze'nin ve İslam'ın zaferidir. Zulüm 1947'de başladı. Tarih değişse de biz duyarsız olduğumuz sürece zulmün tarihi hep aynı kalacaktır. Buradan esnaflarıma şunu söylemek istiyorum. Bizim esnaflara karşı bir tavrımız yok. Bu süsleme, çam ağacı nedir. Bizde çam ağacı mezarlıklara dikilir. Burada bugün bir emek vardır, sen farklı ol ki herkes farkında olsun. Mekke'nin fethi kutlu olsun" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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