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Elazığ'da Yetim Çocuklar İçin İftar Programı Düzenlendi

Elazığ'da Yetim Çocuklar İçin İftar Programı Düzenlendi
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Elazığ İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi tarafından yetim çocuklar ve ailelerine yönelik bir iftar programı gerçekleştirildi. Programa Elazığ Valisi'nin eşi ve çeşitli yetkililer katıldı, 130 yetime burs verildi.

Elazığ İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi ve Kadın Kolları tarafından yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

TDV Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun eşi Dr. Ayfer Hatipoğlu, Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Fatma Yağız Kotan, İl Müftü Yardımcısı Hatice Arslan, Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi Kadın Kolları görevlileri ve gönüllüleri ile "Unutursan Yetim Kalır" Projesi kapsamında yıl boyunca destek sağlanan yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Şu anda 130 yetime burs verildiğini belirten Müftü Üstündağ, katılımcılara teşekkür etti.

Program çocuklara bayram harçlığı ve hediye takdimiyle sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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