Elazığ'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Ziyaret Edildi

Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Eymen, Doğu ve Asilhan olurken, il protokolü yeni doğan bebekleri ziyaret ederek altın hediye etti.

2024 yılının ilk bebekleri Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Büşra ve Kadir Canpolat çiftinin Eymen, Ümmügülsüm ve Durukan çiftinin Asilhan, Belgin ve Emre çiftinin Doğu adında çocukları dünyaya geldi. Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya öncülüğünde Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret edip altın taktı. - ELAZIĞ