Elazığ'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Gerçekleştirildi

Elazığ'da İl Müftülüğü tarafından 1 Temmuzda başlatılan yaz Kur'an-ı Kerim kurslarının kapanış programı gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Müftülüğü tarafından 1 Temmuzda başlatılan Kur'an-ı Kerim kurslarının kapanış programı gerçekleştirildi. 2024 yılı yaz Kur'an kursları kapanış programı öğrencilerin hazırladıkları gösteriler, çeşitli etkinlikler ve çocukların doya doya eğleneceği oyun alanlarındaki aktivitelerle tamamlandı. Kursta milli ve manevi değerlerin aktarılmasının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinde gerçekleştirildiği yaz Kur'an kurslarına kent genelinde toplamda 21 bin 877 öğrenci katıldı.

Kur'an kursu hakkında bilgilendirmelerde bulunan İl Müftüsü İrfan Üstündağ, "Yaz Kur'an kursları bugün itibariyle sona erdi. İlimiz genelinde toplam 21 bin 877 öğrencimiz Kurslarımıza devam ederek, Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, siyer, ahlak ve milli-manevi değerlerimizle ilgili dersler aldılar. Çeşitli sosyal faaliyetlere katılıp eğlenerek öğrendiler. Bu süreçte emeği geçen hocalarımıza, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ