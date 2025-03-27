Elazığ'da Yaşlılar Haftası Etkinliği

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası kapsamında Elazığ Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine yönelik anlamlı bir ziyaret düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından organize edilen ziyaret sırasında huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlarla bir araya gelinerek, sohbet edildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yaşlıların öneri ve isteklerini değerlendiren ziyaret ekibi, daha sonra yaşlılarla birlikte Huzurevi yönetimi tarafından haftanın anısına düzenlenen resim ve el işi sergisini gezdi. - ELAZIĞ