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Elazığ'da yaşlı kadın çiçeği çaldı

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Elazığ'da bir yaşlı kadın, iş yerinin önünde duran çiçeği saksısıyla birlikte çalarak poşete koydu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksısıyla birlikte poşete koyarak saniyeler içerisinde götürdü. O anlar kameralar yansıdı.

Olay, merkez Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı bir kadın, iş yeri önünde duran çiçeği gözüne kestirdi. İş yeri önüne gelerek ilk olarak dükkanda kimse var mı diye bakan kadın, çevreyi de kolaçan ettikten sonra çiçeği saksısıyla birlikte yanında getirdiği poşete koydu. Saksının altlığını da almayı ihmal etmeye kadın, ardından uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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