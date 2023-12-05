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Elazığ'da yangın ve deprem mağduru aile barakada yaşam mücadelesi veriyor

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Elazığ'da evlerinin bir kısmı yangında zarar gören ve aynı zamanda depremde hasar aldığı için içeri girmekten korkan Songül Erdemci, 2'si kumasından olan 6 çocukla, tarlaya kendi imkanlarıyla kurdukları barakada yaşam mücadelesi veriyor. Eşinin birkaç ayda bir uğrayıp çocukları gördüğünü belirten acılı anne, tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

Elazığ'da evlerinin bir kısmı yangında zarar gören ve aynı zamanda depremde hasar aldığı için içeri girmekten korkan Songül Erdemci, 2'si kumasından olan 6 çocukla, tarlaya kendi imkanlarıyla kurdukları barakada yaşam mücadelesi veriyor. Eşinin birkaç ayda bir uğrayıp çocukları gördüğünü belirten acılı anne, tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

Elazığ'ın merkez Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi Songül Erdemci'nin (29) evinde yaklaşık 3 ay önce yangın çıktı. Evlerinin bir kısmı yangında zarar gören Erdemci, aynı zamdan depremde hasar alan evine girmeye korktu. Bunun üzerine anne Erdemci, evinin karşısında bulunan tarlaya komşularının da yardımı ile ağır hasarlı binalardan çıkan odunlarla derme çatma bir baraka kurdu. Bir çocuğu Sevgi Evlerinde olan Erdemci, 2'si kumasından 6 çocuğu ile barakada yaşam savaşı veriyor. Eşinin ara sıra gelip sadece çocukları gördüğünü dile getiren Erdemci, geceleri barakanın buzdolabına döndüğünü, en temel ihtiyaçlarının barınma olduğunu vurgulayarak çocuklarının da uzun süredir okula gitmediğini söyledi.

Yıkılan evlerden topladıkları malzemelerle baraka yaptı

3 ay önce evlerinin yandığını aktaran Songül Erdemci, "Yıkılan evlerden topladığımız odunlarla kendimize bir baraka yaptık ve burada kalıyoruz. Depremde evimiz zaten hasar görmüştü, kirası da uygundu diye çıkamadım. Ev sahibi kiramız biriktiği için bizi çıkarıyor. Barakayı da tarlaya kurduk sahibi gelirse bizi buradan da çıkartacaklar. Çocuklarla kalacak yerimiz olmadığı için tek çaremiz burada kalmaktı. Yarın bir gün arsanın sahibi gelip burayı yıkarsa çocuklarımla birlikte ortada kalacağız, gidecek bir yerimiz yok. Şu anda çok çaresiziz" dedi.

"Gece kaldığımız yer buzdolabına dönüyor"

En çok barınma ihtiyacı olduklarını dile getiren Erdemci, "Bizi buradan attıkları anda kalacak bir yerimiz kalmıyor. 5 tane öğrencim var. Geceleri buralar çok soğuk oluyor. Çocuklar üşümesin diye gece 3-4 gibi kalkıp sobaya odun atıyorum. Yoksa içerisi buzdolabına dönüyor. 2 aya yakındır bu barakada kalıyoruz. Önceden barakanın üst tarafları açıktı yıkılan evlerden getirdiğimiz odunlarla barakayı yaptık. Yetkililerden bizlere el uzatmalarını bekliyoruz. Çocuklarımla bizlere kalacak bir yer ayarlamalarını bizlere yardım etmelerini istiyorum" diye konuştu.

Çocukları okula gönderemediğini aktaran Erdemci, "3-4 aydır okullar açılmış ama çocuklar bir hafta gidiyorsa harçlıkları olmadığı için 10 gün okula gitmiyor. Bazen kandırıp okula gönderiyorum ben size harçlık getireceğim ama aç gidip aç geliyorlar. Bin 750 lira aile destek parası alıyoruz, başka da bir gelirimiz yok. Eşim ara sıra çocukları görmek için geliyor başka da gelmiyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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