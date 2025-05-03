Elazığ'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Şöleni

Elazığ'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Şöleni
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Elazığ'da yağmurun ardından beliren gökkuşağı, şehre görsel bir şölen sundu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, sağanak yağışların devam edeceğini belirtmişti.

Elazığ'da gökkuşağı görenleri mest etti

ELAZIĞ - Elazığ'da yağmur sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı, şehirde görsel bir şölen oluşturdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sağanak yağış iki gün boyunca belirli aralıklarla Elazığ'da etkili oldu. Yağmurun ardından havanın açmasıyla birlikte gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Kent merkezinin farklı noktalarından net bir şekilde görülebilen gökkuşağı, adeta görsel bir şölen sundu. Bu eşsiz manzara vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Yerel
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