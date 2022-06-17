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Elazığ'da yaban keçisi sürüsü görüldü

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Yerel
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Elazığ'da yaban keçisi sürüsü görüldü Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kayapınar köyünde yaban keçi sürüsü görüldü.

Elazığ'da yaban keçisi sürüsü görüldü

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kayapınar köyünde yaban keçi sürüsü görüldü.

Elazığ'da koruma altında olan yaban keçileri sürü halinde kırsal alanlarda ve dağlık bölgelerde görünmeye başladı. Kentte rakımın yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri bu kez Sivrice ilçesine bağlı Kayapınar köyünde sürü halinde görüldü. Keçi sürüsü yeni yeşeren alanlarda otladıktan sonra gözden kayboldu.

O anları gören vatandaş keçileri cep telefonu ile kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Yerel

Sivrice Elazığ Yerel Haberler

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