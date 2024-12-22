Elazığ'da Üşüyen Kedi, Köpeğin Üzerinde Uyudu

Elazığ'da üşüyen bir Kedi, köpeğin üzerine yatarak ısındı ve uyudu. O anlar kedinin yanı sıra görenlerin de içini ısıttı.

Elazığ'da soğuk etkisini sürdürüyor. Soğuk havada zorluk çekenlerin başında ise sokak hayvanları geliyor. Bu çerçevede Harput Mahallesi'nde üşüyen bir kedi farklı bir yol seçerek, uyuyan bir köpeğin üzerine çıkarak kıvrıldı. Köpeğin sıcaklığında uyuyan kedi, hem kendini hem de görenlerin içini ısıttı. - ELAZIĞ