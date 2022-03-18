Elazığ'da üniversite öğrencilerine 'Çanakkale menüsü' dağıtıldı - Haberler

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Elazığ'da üniversite öğrencilerine 'Çanakkale menüsü' dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Elazığ'da üniversite öğrencilerine 'Çanakkale menüsü' dağıtıldı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversite öğrencilerine Çanakkale Savaşı sırasında yemek listesinde yer alan menü dağıtıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversite öğrencilerine Çanakkale Savaşı sırasında yemek listesinde yer alan menü dağıtıldı.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" sebebiyle şehitleri anmak ve o günleri hatırlamak amacıyla Çanakkale Savaşı sırasında yemek listesinde yer alan yağlı buğday çorbası ve üzüm hoşafını öğrencilere ve personele ücretsiz olarak dağıttı. Üniversite Evi'ndeki yemeğe Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. - ELAZIĞ

Elazığ'da üniversite öğrencilerine 'Çanakkale menüsü' dağıtıldı

Elazığ'da üniversite öğrencilerine 'Çanakkale menüsü' dağıtıldı

Elazığ'da üniversite öğrencilerine 'Çanakkale menüsü' dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fırat Üniversitesi, Çanakkale Zaferi, Üniversite, Çanakkale, Yerel, Haberler

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