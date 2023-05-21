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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Yerel Haberler

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Sultan Fatih Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 44 AEM 506 plakalı otomobil ile F.Ç. idaresindeki 23 ACE 557 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yerel

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