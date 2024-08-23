Elazığ'da Tofaş ile midibüs çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da Tofaş marka otomobil ile midibüsün çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre midibüs ile Tofaş marka otomobil seyir halindeyken çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası Tofaş marka araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.