Elazığ'da Tilki Her Akşam Ciğerciyi Ziyaret Ediyor

Elazığ'da bir tilki, her gün akşam saatlerinde geldiği ciğerci dükkanının önünde karnını doyurup doğal ortamına geri dönüyor.

Elazığ merkez Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir ciğercinin müdavimi görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Doğal yaşam ortamında yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, neredeyse her akşam bu ciğerci dükkanının önüne geliyor. Burada kendisine verilen ciğerleri afiyetle yiyen tilki, daha sonra doğal yaşam ortamına geri dönüyor.

Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, son dönemlerde sıklıkla kent merkezinde görülüyor. - ELAZIĞ