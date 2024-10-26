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Elazığ'da Tilki Her Akşam Ciğerciyi Ziyaret Ediyor

Elazığ'da Tilki Her Akşam Ciğerciyi Ziyaret Ediyor
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Elazığ'da bir tilki, akşam saatlerinde uğramayı alışkanlık haline getirdiği ciğerci dükkanının önünde karnını doyuruyor. Yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı bu günlerde, tilki burada verilen ciğerleri afiyetle yiyip doğal ortamına dönüyor.

Elazığ'da bir tilki, her gün akşam saatlerinde geldiği ciğerci dükkanının önünde karnını doyurup doğal ortamına geri dönüyor.

Elazığ merkez Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir ciğercinin müdavimi görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Doğal yaşam ortamında yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, neredeyse her akşam bu ciğerci dükkanının önüne geliyor. Burada kendisine verilen ciğerleri afiyetle yiyen tilki, daha sonra doğal yaşam ortamına geri dönüyor.

Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, son dönemlerde sıklıkla kent merkezinde görülüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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