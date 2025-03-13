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Elazığ'da Temizlik İşçileri Halay Çekti

Elazığ'da Temizlik İşçileri Halay Çekti
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Elazığ'da temizlik işçileri, çöpleri topladıktan sonra müzik eşliğinde halay çekerek keyifli anlar yaşadı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Elazığ'da temizlik göreviyle uğraşan işçiler çöpleri, çöp kamyonuna attıktan sonra halaya tutuştu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yaşandı. Sorumluluk alanında olan çöpleri alan temizlik işçileri, bir süre mola verdi. Verdikleri molada iki arkadaş araç radyosundan çalan müzik eşliğinde halay çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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