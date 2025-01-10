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Elazığ'da Suriyeli Vatandaşların Dönüşü Kira Fiyatlarını Etkileyecek

Elazığ'da Suriyeli Vatandaşların Dönüşü Kira Fiyatlarını Etkileyecek
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Suriye'de muhaliflerin ilerleyişinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin memleketlerine dönüşü, Elazığ'da kira fiyatlarının düşmesine yol açması bekleniyor. Emlak uzmanları, kiralık evlerde fiyat gerilemesi olacağını öngörüyor.

Suriye'de muhaliflerin rejim güçlerini yenilgiye uğratarak kontrolü ele geçirmesinin üzerine Elazığ'da yaşayan Suriyelilerin memleketlerine dönmeye başlamasının ardından, şehrin doğu kanadında kira fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü devam ediyor. Elazığ'da yaşayan Suriyelilerin de ülkelerine dönüşünün başlamasıyla birlikte Suriyeli vatandaşların çoğunluk olarak yaşadığı mahallelerde kira fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan emlak uzmanı İhsan Babürhan, "Buradaki evler de bir boşalma kiralık evlerde ise bir gerileme olacak. Çünkü uzun süre evlerin boş kalmasından dolayı da fiyatlar düşecektir" dedi.

Türkiye genelinde tahmini olarak 3 milyon Suriyelinin yaşadığını belirten Babürhan, "5 kişinin ortalama bir evde kaldığını düşündüğümüzde yaklaşık 600 bin konuta tekabül ediyor. Bunların 300 bini İstanbul'da olurken geriye kalanlar Türkiye'nin farklı illerindeler. Biz Elazığ özelinde değerlendirdiğimiz de 15 bin nüfusun olduğu tahmin ediliyor. Bunlar da ortalama 2 bin 500 ile 3 bin konuta tekabül ediyor. Türkiye genelinde değerlendirdiğimizde büyük şehirlerde bir etki durumu olabilir çünkü büyük bir nüfusa sahip ve buradan gidenler ekonomik olarak refahı yüksek seviyede olanlar ama bizim şehrimizde değerlendirdiğimizde bizim şehrimizde olanların gelir seviyesi düşük olan kişilerdir. Bunları değerlendirdiğimizde mahalle mahalle olarak etkileyebilir. Doğu bölgemizde Sanayi ve Sarayatik mahallelerimizde Suriyeli vatandaşların sayısı fazla olduğu için bu bölgelerde bir etkilenme olacak. Buradaki evlerde bir boşalma kiralık evlerde ise bir gerileme olacak. Çünkü uzun süre evlerin boş kalmasından dolayı da fiyatlar düşecektir. Şehrin batı tarafını değerlendirdiğimiz de ise, buradaki insanlar Suriyelilerin gittiği mahallelere bir talep oluşturmadığı için burada bir etkilenme olmayacaktır. Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde kira fiyatlarının düşeceğini tahmin ediyoruz. Kış mevsimiyle birlikte insanlar kiralama işlemine gitmeyecek, çünkü depozito ve taşınması derken yaklaşık 100 bin liraya mal olacaktır. Bundan dolayı da kiralarda düşüş ve gerileme sağlanacaktır. Suriyeli vatandaşlar da en kısa zamanda vatanlarına ve memleketlerine kavuşarak huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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