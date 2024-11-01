Elazığ'da Su İçen Sevimli Sokak Kedisi Gündem Oldu

Elazığ'da, bir çeşmeden kana kana su içen kedinin sevimli halleri, cep telefonu ile kaydedildi. Bidonlarını su doldurmak için orada bulunan vatandaşlar, kedinin su içmesini bekleyerek, örnek bir davranışa imza attı.

Elazığ'da bulunan tarihi Harput Mahallesindeki bir çeşmenin önüne gelen sokak kedisi susuzluğunu gidermek istedi. Çeşmenin başına gelip kana kana su içen kediyi gören çevredeki bir vatandaş, cep telefonu ile hayvanın sevimli hallerini kaydetmeye başladı. Sokak kedisi, susuzluğunu giderdikten sonra sessizce bölgeden ayrıldı. Bidonlarını su doldurmak için orada bulunan vatandaşların kedinin su içmesini beklemesi, alkış topladı. - ELAZIĞ