Elazığ'da Sıcak Havadan Kaçış: Çocuklar Süs Havuzuna Girdi

Elazığ'da bunaltıcı sıcaklardan etkilenen çocuklar, kent merkezinde bulunan süs havuzuna girerek serinledi.

Uzun süredir sıcak havanın etkisi altında olan Elazığ'da vatandaşlar serinlemek için çeşitli çözüm yolları aramaya devam ediyor. Kent merkezinde bulunan süs havuzuna ise çocuklar akın etti. Çocuklar süs havuzuna girerek hem serinledi hem de eğlendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ