Elazığ'da Sıcak Havadan Kaçış: Çocuklar Süs Havuzuna Girdi

Elazığ'da bunaltıcı sıcaklardan bunalan çocuklar, kent merkezindeki süs havuzuna girerek serinledi. Uzun süredir etkili olan sıcak hava, vatandaşları çeşitli serinleme çözümleri aramaya yönlendirirken, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Uzun süredir sıcak havanın etkisi altında olan Elazığ'da vatandaşlar serinlemek için çeşitli çözüm yolları aramaya devam ediyor. Kent merkezinde bulunan süs havuzuna ise çocuklar akın etti. Çocuklar süs havuzuna girerek hem serinledi hem de eğlendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
