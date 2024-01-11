Elazığ'da Sepetli Motosiklette Tehlikeli Yolculuk

Elazığ'da sepetli motosiklette bir çocuğun güvenlik önlemi almadan tehlikeli yolcuğu, kameralara yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sepetli motosiklette bir çocuk ayakta demirlere tutarak yolculuk etti. O esnada seyir halindeki bir sürücü o anları cep telefonu ile kayıt etti.

Kısa bir süre seyir halinde motosiklet daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ