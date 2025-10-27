Elazığ'da Şeker Pancarı Üreticileri Fabrika Önünde Eylem Yaptı

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da Şeker Fabrikasının ürün almaması üzerine onlarca çiftçi fabrika önünde eylem yaptı. Ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen hasadını tamamladıkları ürünlerin fabrika tarafından alınmadığını belirten üreticiler, yetkililerden destek talebinde bulundu. Üreticilere destek olmak amacıyla fabrika önüne giden CHP İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, üreticilerin bu süreçte yalnız bırakıldığını ifade etti.

Elazığ'da şeker pancarı üreticileri, fabrikanın alım yapmaması gerekçesiyle fabrika önünde toplandı. Üreticiler, normal şartlarda yüzde 50 oranında yapılması gereken pancar alımının bu yıl yüzde 15 seviyesinde kaldığını iddia etti. Çiftçiler, ürünlerinin tarlada çürümemesi için yetkililerden destek talebinde bulundu.

Elazığlı şeker pancarı üreticisi Talat Erbay, pancar söküm zamanı gelmesine rağmen fabrikanın ürünleri üreticiden almadığını belirterek şunları söyledi:

"Sıkıntımız Elazığ Şeker Fabrikası'nın çiftçiden pancar almaması. Sezon normalde 9. ayda açılması gerekirken, 1 ay geçti alınma başlamadı. Sezon açıldıktan sonra normal sıra sistemi alım yapıyorlardı. Şu an fabrika normalde yüzde 50 pancar pancar alımı yapması gerekirken yüzde 15 pancar alıyor. İkinci sıkıntımız 11. aya gelmiş fabrikada bir kilo stok yok. Şu an Elazığ şeker fabrikasında stok 3 günlük. Bir an önce yetkililerin buna el atması lazım. Fabrika müdür yardımcıları ile görüştük, bölge şefleri ile görüştük ve neticede yolu kapatacak, fabrikayı protesto edecekler. Pancarı kimse sökmeyecek. Ekim de yapmayacaklar bundan sonra."

Çiftçilerin yanına giderek sorunlarını dinleyen CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran ise şöyle konuştu:

"Buradaki durum tahmin edilenden çok daha kötü. Gerekçesi şu; fabrikanın pancar alımında yapmış olduğu tutarsız işlerden dolayı çiftçiler perişan durumda. Tarlada ekin hala sökülmemiş, pancarları duruyor. Fabrika bundan önceki dönemde günlük 4 bin ton civarında pancar alıyorken, bu sene bunu bin 500 tona kadar düşürmesi ciddi bir yığılmaya sebep olmuş. Normalde planlanandan 20 gün sonra alımlar başlamış ve şu anda bu bölgede Diyarbakır, Karakoçan ve merkezdeki birçok bölgeden pancarlar gelmiş. Fakat fabrika bu pancarların alımını gerçekleştirmiyor.

Bu işin bir an önce toparlanması, çiftçinin üzerinden bu yükün alınması gerekiyor. Çiftçinin burada geçireceği zamandan çok tarlasının başında yeni dönem için ekin ekmesine gerek var. Çiftçinin üzerindeki gerek ekonomik sebeplerden dolayı mazotundan sulamasına, gübresine kadar birçok sıkıntıları varken bir de gelip günlerini buralarda geçirmesi ve mallarını ürünlerini tarlalarda çürümeye terk etmeleri de bunlara yapılan en büyük haksızlık."