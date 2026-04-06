Elazığ'da Şehit Kabirleri Yenilendi, Bayraklar Değiştirildi

Elazığ'da şehitlerin kabirlerinde solmuş ve deforme olmuş bayraklar yenileriyle değiştirildi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Elazığ İl Başkanlığı kent genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında şehit kabirlerinde bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Başkanlığın gençlik kolları ekipleri, şehitlik dışında kabri bulunan şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Yapılan çalışmalarda, zamanla solmuş ve deforme olmuş Türk bayrakları yenileriyle değiştirildi. Gerçekleştirilen faaliyetle şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkılması ve kabirlerin daha düzenli bir görünüme kavuşturulması amaçlandı. Yetkililer, bu tür çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğini ifade etti.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren EMŞAV Elazığ İl Başkanı Murat Demir, "Konu ile alakalı sosyal medyadan tarafımıza gelen talep üzerine bu girişimde bulunduk. Şehit kardeşlerinden oluşan gençlik kollarının üstlendiği bu projemizde 3 ay aralıklarla şehitlik dışına hak sahibi olarak belirtilen şehitlerimizin yakınları isteği doğrultusunda defnedilen şehitlerimizin kabirleri, eksikleri giderilmek üzere ziyaret edilecektir. Sadece il merkezi ile sınırlı olmayıp ilimizin ilçe, köy, mezra kısacası şehitlik dışında bulunan her şehidimizin kabri nerede olursa olsun vakfımızca ulaşılacaktır. Aslında EMŞAV Elazığ İl Başkanlığı olarak biz 2016/9430 Sayılı Şehit Yönetmeliğinde küçük bir değişikliğin lüzumu hakkında dikkat çekmek istiyoruz. İlgili yönetmenliğin 11. Maddesinde şehitliğe defnedilmesi mümkün olduğu halde 5. Maddenin 1. Fıkrasında belirtilen yakınların talebi üzerine şehitlik dışına defni yapılanların mezarların bakım ve onarım işlemleri, yakınlarınca talep edilmesi ve uygun bulunması halinde valilikler tarafından yapılır. Bu maddede belirtildiği üzere bazı hususlarda talep konusunun bazı durumlarda aranmamasını istiyoruz" dedi.

Demir, "Hala hayatta olan şehitlerimizin yakınları için mezar taşlarının hatırası olabildiği için bu değişimde kendi talepleri ve rızalarının alınması kaçınılmazdır. Lakin solan bayraklarımız, paslanan ve boyası atan bayrak direkleri için belli aralıklarla kontrol edilip gerekli iyileştirilmelerin yapılması zaruridir. Çünkü talep konusunda maalesef şehitlerimizin talep oluşturacak bir yakını hayatta kalmamış olabiliyor. Şehitlerimizin yakınları yaşlılıktan, yaşın getirmiş olduğu hastalıklardan ötürü kısacası ev-hastane arası bir döngüde kalan değerli büyüklerimiz kabir ziyaretlerini yapamayacak duruma geliyorlar. Bu sebepten ötürü şehitlik dışında defnedilen şehitlerimizin kabirleri ile alakalı talep oluşturulma durumu uzun bir müddet aksayabiliyor. Bizde bu sebepten ötürü ilgili yönetmelikte küçük bir değişiklikle il merkezinde ve ilçelerde bayrak değişimi, bayrak direğinin boyanması gibi işlemlerin ilgili kurumlarca denetlenmesi, köy gibi merkeze uzak yerlerde ise muhtarlar tarafından tespit edilip değişimi için kurumlarca talep açılmasını sağlayacak düzenlemenin sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

