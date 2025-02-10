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Elazığ'da Sayaç Görevlisini Horoz Kovaladı

Elazığ'da Sayaç Görevlisini Horoz Kovaladı
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Elazığ'da sayaç okumaya gelen görevli, horozun saldırısına uğrayarak kaçmak zorunda kaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da sayaç okumaya gelen görevliyi horoz kovaladı. Görevlinin uzun süre kaçması ve horozun peşini bırakmayışı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin sayacını okumak için gelen görevli horozun hışmına uğradı. Şahıs, horozun hücumu ile birlikte kaçmaya başlarken horoz ise vatandaşın peşini bırakmadı. Görevli en sonunda anayolun karşısına geçerek kendini kurtardı. Görenleri gülümseten o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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