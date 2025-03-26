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Elazığ'da Saray Camii Altındaki Esnaftan Bayram Kampanyası

Elazığ'da Saray Camii Altındaki Esnaftan Bayram Kampanyası
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Elazığ'da Ramazan Bayramı'na günler kala, Saray Camii altında giyim esnafı 100 lira sabit fiyatla kampanya başlatarak büyük bir müşteri yoğunluğu yarattı. Esnaf, kampanyanın arife gününe kadar süreceğini belirtti.

Elazığ'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Saray Camii altında bulunan esnafın giyim üzerine başlattığı kampanyadan dolayı izdiham yaşandı.

Elazığ'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala esnafta da bayram yoğunluğu başladı. Kent genelinde giyimciler başta olmak üzere, ayakkabı ve diğer ürünlerde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için mağazaların yolunu tutarken, Saray Camii altında bulunan işletmeler kampanya başlatarak giyimde fiyatları 100 lirada sabit tuttu. Gömlek ve tişörtleri 100 liradan, kot pantolonu 200 liradan satmaya başlayan iş yerlerinde izdiham yaşandı. Kampanyanın arife gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Saray Camii esnafından Burak Şener, "Eskisi gibi yoğunluk olmadığından dolayı biz de kampanya yaptık. Tüm ürünlerimizi, kot pantolon, gömlek ve tişört ürünlerini 100 liradan satışa sunduk. Yoğunluk fazla bir şekilde var. Kaliteli ürünleri 100 liradan satıyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan çok memnun. Pantolonlar 200 lira diğer ürünler ise 100 liradır. Kampanyamız arife günü geceye kadar devam edecektir" dedi.

Bayram dolayısıyla büyük bir yoğunluğun olduğunu aktaran esnaf Resul Tan ise, "Zararına mal satıyoruz. Fiyatlar 100 ile 200 lira arasındadır. Eğer mal kalırsa bayrama kadar kampanyalı bir şekilde satmaya devam edeceğiz. Eğer biterse de iş yerimizi kapatarak evimize gideceğiz. İnşallah daha fazla yoğunluk olur" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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