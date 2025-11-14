Elazığ'da Sabah Namazı Buluşmaları Yapıldı

Elazığ'da sabah namazı buluşmaları gerçekleştirildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları kapsamında bu haftaki program Mevlana Camiinde düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı buluşmada, sabah namazı İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert tarafından kıldırıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve zikirlerle devam ederken, İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Manevi bir atmosferde gerçekleşen buluşmanın ardından vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu. - ELAZIĞ