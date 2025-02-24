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Elazığ'da Sabah Namazı Buluşmaları Ramazan Öncesi Tamamlandı

Elazığ'da Sabah Namazı Buluşmaları Ramazan Öncesi Tamamlandı
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Elazığ İl Müftülüğü, sabah namazı buluşmaları programını Yemişlik TOKİ Camisi'nde düzenleyerek Ramazan ayı öncesi etkinliği tamamladı. Programda Yasin-i Şerif okundu, sohbet ve hediyeler ile kampta gözden geçirme yapıldı.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından her hafta sonu sabahı bir camide düzenlenen sabah namazı buluşmaları programının Ramazan ayı öncesi kısmı Yemişlik TOKİ Camisinde düzenlenerek sabah namazı buluşmasıyla tamamlandı.

Programda sabah namazı öncesinde Yasin-i Şerif okundu. Namazdan sonra cami görevlileri tarafından tesbihat yapıldı. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın sohbetinden sonra programın başlangıcından itibaren tüm sabah namazı buluşmalarına gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Dua edilmesi ve ikramın ardından program sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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