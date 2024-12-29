Üye Girişi
Haberler
DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
Karar okunurken duruşma salonunda dikkat çeken görüntü
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti

Elazığ'da Sabah Namazı Buluşları Devam Ediyor

Elazığ'da Sabah Namazı Buluşları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşları Hacı Feti Camii'nde yapıldı. Programa İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve diğer katılımcılar eşlik etti. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikirler ve sohbetler yapıldı, ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşları devam ediyor.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşları sürüyor. Bu çerçevede Hacı Feti Camii'nde düzenlenen programa, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, müftülük personeli, din görevlileri, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda tesbihat, zikir ve salavatlar okundu. Daha sonra sabah namazını kıldıran İl Müftüsü İrfan Üstündağ, üç aylar ve önemi hakkında sohbet verdi.

Programdan sonra vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Zincir markette pes dedirten görüntü
img

Karar okunurken duruşma salonunda dikkat çeken görüntü
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
İşte 2024'ün en çok konuşulan magazin olayları
Hepsi fırtına gibi esti! İşte yıla damga vuran magazin olayları
Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı
Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu
Dünyanın 1 numarası kot giydiği için kovuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
Uçak alev alev yanarken panikle o anları kayda aldılar

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.