Elazığ'da Sabah Namazı Buluşları Devam Ediyor

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşları devam ediyor.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşları sürüyor. Bu çerçevede Hacı Feti Camii'nde düzenlenen programa, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, müftülük personeli, din görevlileri, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda tesbihat, zikir ve salavatlar okundu. Daha sonra sabah namazını kıldıran İl Müftüsü İrfan Üstündağ, üç aylar ve önemi hakkında sohbet verdi.

Programdan sonra vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu. - ELAZIĞ