Elazığ'da Regaip Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla Elazığ'da vatandaşlar camilere akın etti.

Elazığ'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. İzzetpaşa Camisi başta olmak üzere, tüm camilerde kandil programı düzenlendi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahiler okundu. Vatandaşlar dualara icabet etti. Kent genelindeki camilerde kandil dolayısıyla mevlit okutulurken, gecenin anlam ve önemine binaen vaaz verildi. Program duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. - ELAZIĞ