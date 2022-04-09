Elazığ'da Ramazan programları devam ediyor

Elazığ Belediyesi Ramazan programları, Ramazan ayının manevi iklimi ve coşkusunu yaşatmaya devam ediyor.

Elazığ Belediyesi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Ramazan etkinlikleri, konuklarına muhteşem Ramazan geceleri yaşatmaya devam ediyor. Her akşam teravih namazı sonrası düzenlenen etkinlikler, Sufi Mehter konseriyle devam etti. Fuar ve Kongre Merkezini dolduran vatandaşlar Sufi Mehter tarafından seslendirilen ilahi ve marşlara coşkuyla eşlik etti.

Program, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu'nun sanatçı Mustafa Demirci'ye plaket ve hediye takdimiyle sona erdi.

Elazığ Belediyesi Ramazan programlarında 9 Nisan saat 21.30'da tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Cihat, seslendireceği ezgi ve ilahilerle dinleyicileriyle buluşacak. Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerine, 10 Nisan Pazar günü Harput İlahi Grubu konuk olacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel